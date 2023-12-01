65 شهيداً في غزة منذ نهاية الهدنة

65 شهيداً في غزة منذ نهاية الهدنةاستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم أطفال ونساء، اليوم الجمعة، جراء تواصل قصف الاحتلال الصهيوني، براً وبحراً وجواً، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 65 شهيدا، غالبيتهم أطفال ونساء، عقب تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم، إضافة إلى عشرات المصابين.

وفي هذا السياق، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف منزل لعائلة الصبيحي في شارع جورج شرق مدينة رفح، جنوب القطاع.

وأكدت ان 30 شهيداً وصلوا المستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال مدينة غزة، خاصة الشجاعية والزيتون، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وأفرجت سلطات الاحتلال خلال أيام الهدنة السبعة عن 63 معتقلة، و147 طفلا، غالبيتهم اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي المقابل، اعتقلت قوات الاحتلال خلال أيام الهدنة السبعة أكثر من 260 مواطنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.