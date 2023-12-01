العالم اليوم - منصور بن زايد: الإمارات جادة في العمل من أجل المناخ

انتم الان تتابعون خبر منصور بن زايد: الإمارات جادة في العمل من أجل المناخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 03:29 مساءً - شدد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، على أهمية العمل المناخي، وذلك خلال كلمته في مؤتمر الأطراف COP28، الجمعة.

وأكد نائب رئيس دولة الإمارات على جدية بلاده في العمل من أجل المناخ، وقال: "نعمل اليوم من أجل أجيال المستقبل، يعلمنا التاريخ أن من سبقونا تعاونوا لنصل إلى ما نحن عليه اليوم، لأن نجاح البشرية في وقتها الحاضر هو نتيجة التعاون العلمي والتبادل المعرفي، الذي تطور عبر آلاف السنين عبر مختلف الشعوب".

وأضاف الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: "باسم شعب دولة الإمارات، نؤكد أننا جادون في العمل من أجل المناخ، فنحن أول دولة في المنطقة أعلنت الحياد المناخي بحلول 2050".

وأكد: "لدينا استراتيجية بـ163 مليار دولار، لتنوع مصادر الطاقة والتحول نحو طاقة نظيفة ومتجددة".

كما أشار إلى إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بأن بلاده استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.