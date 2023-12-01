العالم اليوم - 4.5 مليار دولار مكاسب الأسهم المصرية في نوفمبر الماضي

انتم الان تتابعون خبر 4.5 مليار دولار مكاسب الأسهم المصرية في نوفمبر الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 03:29 مساءً - سجلت البورصة المصرية أرباحا في القيمة السوقية قدرها 140 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.67 تريليون جنيه (54 مليار دولار)، بالمقارنة مع 1.536 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي وبنسبة ارتفاع قدرها 9.2 بالمئة.

وعلى صعيد المؤشرات أنهى مؤشر EGX30 شهر نوفمبر مرتفعا بنحو 9.7 بالمئة ليصل إلى مستويات 24735 نقطة، وكان أعلى قيمة سجلها عند 25945 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للمؤشر بنسبة 7.9 بالمئة إلى 1.136 تريليون جنيه.

بينما قفز مؤشر EGX70 EWI بحوالي 22 بالمئة مغلقا الفترة عند 5274 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية للمؤشر بنسبة 13 بالمئة إلى 342 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 927.5 مليار جنيه، وكمية التداول نحو 32 مليار ورقة منفذة على 2.7 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 933 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 17 مليار ورقة منفذة على 2.3 مليون عملية خلال الشهر الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية.

واستحوذت الأسهم على 11.5 بالمئة من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 88.5 بالمئة خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.6 بالمئة من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1 بالمئة والعرب على 7.3 بالمئة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.4 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقمية 367 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86 بالمئة من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.4 بالمئة والعرب 7.6 بالمئة.

وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.17 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3.6 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

الأداء الأسبوعي

أنهى مؤشر EGX30 آخر أسبوع من شهر نوفمبر منخفضا بنحو 3 بالمئة ليصل إلى مستويات 24735 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 4.1 بالمئة ليصل إلى مستويات 5275 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 276.5 مليار، فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.3 مليار ورقة منفذة على 692 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 204.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7.6 مليار ورقة منفذة على 621 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 8.57 بالمئة من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 91.43 بالمئة خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المنتهي يوم 30 نوفمبر 2023.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.1 بالمئة من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.1 بالمئة والعرب على 7.8 بالمئة وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 298.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 141.3 مليون جنيه و ذلك بعد

استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86 بالمئة، من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.4 بالمئة وسجل العرب 7.6 بالمئة وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.17 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3.6 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.