العالم اليوم - واشنطن "تواصل العمل" لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 05:26 مساءً - أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مع استئناف الأعمال العسكرية في الأراضي الفلسطينية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: "نواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر على الجهود لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة". وأضاف: "لم تقدّم حماس حتى الآن قائمة بأسماء الرهائن من شأنها أن تسمح بتمديد الهدنة". وأكد أن الرئيس الأميركي جو بايدن "ما زال يسعى جاهدا" لتحرير الرهائن المتبقين وزيادة المساعدات الإنسانية. بلينكن يتهم حماس واتهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية حركة حماس بتفويت فرصة تمديد الهدنة. وقال: "الهدنة في غزة انتهت لأن حماس تراجعت عن التزاماتها". وأضاف: "على إسرائيل اتخاذ تدابير لحماية المدنيين في غزة". وانتهت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس صباح الجمعة، واستؤنفت الأعمال العسكرية وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

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