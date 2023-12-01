العالم اليوم - "مصدر" توقع اتفاقية لتطوير مشروعات طاقة متجددة في ماليزيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 05:26 مساءً - قالت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الجمعة، إنها وقعت اتفاقية لتعزيز تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 10 غيغاوات في ماليزيا مستندة إلى اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا العام.

وأوضحت الشركة أنها وقعت "خارطة طريق تنفيذية" مع هيئة تنمية الصناعة الماليزية (ميدا) لتطوير مشاريع تشمل محطات للطاقة الشمسية ومزارع لطاقة الرياح وأنظمة تخزين طاقة البطاريات.

وقال الدكتور سلطان الجابر، رئيس شركة مصدر، ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي بدأ في دبي، الخميس، إن توقيع خارطة الطريق التنفيذية يمثل تقدما مهما في الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة وماليزيا في إطار تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في أكتوبر إن الاتفاق مع شركة مصدر لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في ماليزيا تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.

وتتوطد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وماليزيا بما يتوافق مع استراتيجية الإمارات لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز وتجري الدولتان حاليا مفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.

وتهدف شركة مصدر، التي تأسست في عام 2006، إلى الوصول بقدرة محفظة الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاوات على الأقل بحلول عام 2030 وقدرة إنتاج الهيدروجين الأخضر سنويا إلى مليون طن بحلول عام 2030.