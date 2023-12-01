العالم اليوم - ماكرون يدعو "مجموعة السبع" للتوقف عن استخدام الفحم قبل 2030

انتم الان تتابعون خبر ماكرون يدعو "مجموعة السبع" للتوقف عن استخدام الفحم قبل 2030 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 05:26 مساءً - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، دول مجموعة السبع خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، إلى "التعهّد بإنهاء (استخدام) الفحم" قبل عام 2030.

واعتبر ماكرون أمام قادة العالم أن مواصلة الاستثمار في الفحم هو أمر "غير منطقي" نظرا إلى هدف مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي، و"لذلك يجب أن نبدأ تحولًا تامًا" للتخلي عنه.

وقال "يتعين على البلدان الناشئة أن تتخلى عن الفحم، وهذه المعركة الثانية بعد تلك التي يتعين على البلدان الأكثر ثراء أن تقودها".

وأضاف "لكن على دول مجموعة السبع أن تكون مثالًا يُحتذى وتتعهّد بإنهاء (استخدام) الفحم قبل الدول الأخرى، أي قبل عام 2030"، مذكرًا بالتزام فرنسا إغلاق آخر محطة للطاقة التي تعمل بالفحم "بحلول عام 2027".