العالم اليوم - "وول ستريت" تتراجع قبيل تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 05:26 مساءً - تراجعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" في بداية التداولات، الجمعة، مع ترقب المستثمرين لتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي قد تقدم مؤشرات على مسار سعر الفائدة للبنك المركزي.

تحركات الأسهم تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي في بداية التداولات بواقع 36.44 نقطة أو بنسبة 0.10 بالمئة إلى 35914.45 نقطة. وفتح المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" منخفضا بواقع 8.37 نقطة، أو بنسبة 0.18 بالمئة إلى 4559.43 نقطة. وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 44.86 نقطة، أو بنسبة 0.32 بالمئة، إلى 14181.35 نقطة عند الفتح.

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