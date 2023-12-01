نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجالية المصرية فى بريطانيا تتحدى البرد القارس (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد أبناء الجالية المصرية فى بريطانيا إلى مقر الانتخابات فى السفارة المصرية فى وسط لندن منذ الصباح الباكر لتأدية واجبهم الانتخابى الذى منحه لهم الدستور، ورغم شدة البرد القارص ويوم الجمعة هو يوم عمل فى بريطانيا إلا أن ذالك لم يمنع عدد منهم من تأدية واجبهم، وكانت السفارة المصرية قد استعدت لهذا اليوم استعدادا جيدا منظم يتبع القوانين الانتخابية وقابل سعادة السفير شريف شاكر ونائبه الوزير المفوض احمد عزت بترحاب وقدموا كل التسهيلات، كما تجمع حشد من ابناء الجالية المصرية خارج مبنى السفارة بالهتافات الوطنية حاملين الاعلام المصرية

وقامت مجموعة من المتطوعين بعملية التنظيم ومساعدة الحاضرين وتقديم المشاريب الدافئة وما زالت الجماهير تتوافد للادلاء باصواتهم وما زال امامنا غدا السبت والاحد ان شاء الله.