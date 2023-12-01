نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدل كبير بشأن مشهد مصافحة أمير قطر والرئيس الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمصافحة جرت بين أمير قطر تميم بن حمد والرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، على هامش مؤتمر المناخ "COP28" في دبي بالإمارات.

وعلق الكاتب السعودي عبد العزيز الخميس على المصافحة قائلا: "أعرف لماذا يغضب البعض من طبيعة العلاقة بين إسرائيل وقطر.... هي طبيعية ويجب أن تكون طبيعية... خاصة حين تخدم قضايا تهم البلدان".

وأضاف الخميس في منشور على "إكس":" من غير الطبيعي إنكارها أو تبريرها وكأنها مرحلية فقط. كما هي علاقة تركيا وإسرائيل. فقط هم الإخونج ممن يعيشون خارج الواقع والطبيعي".

وقال الإعلامي الإسرائيلي، روهي كايس في منشور على "إكس": "صورة تاريخية! رئيس دولة اسرائيل هرتسوغ يصافح أمير دولة قطر الشيخ تميم خلال مؤتمر المناخ في دبي".

وفي وقت سابق، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، إنه تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتصافحا خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28".

ولا تقيم قطر علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، لكنها ساعدت في التوسط في هدنة استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة "حماس" وانتهت اليوم الجمعة. ونشر مكتب هرتسوغ صورة للرجلين وهما يتصافحان وقال إنهما تحدثا.

وانطلقت فعاليات "COP28" في إمارة دبي، أمس الخميس، بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المؤتمر سجل "عددا قياسيا لطلبات الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء تصل إلى 500 ألف مشارك بواقع أكثر من 97 ألفا في المنطقة الزرقاء و400 ألف في المنطقة الخضراء بمن فيهم وزراء وممثلون من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم".