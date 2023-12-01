العالم اليوم - أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في 4 أشهر مع صعود قطاع التعدين

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في 4 أشهر مع صعود قطاع التعدين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 10:25 مساءً - مددت الأسهم الأوروبية، الجمعة، مكاسبها من نوفمبر مدفوعة بزيادات حادة في قطاع التعدين وفي ظل مواصلة عوائد سندات منطقة اليورو الهبوط بسبب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا بواحد بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس بعد أن سجل مكاسب شهرية بلغت 6.4 بالمئة في نوفمبر.

وأغلق على ارتفاع لثالث أسبوع مدعوما بالمكاسب الأسبوعية في قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة.

ومددت عوائد سندات منطقة اليورو خسائرها بعد صدور بيانات تصنيع ضعيفة في الولايات المتحدة وتعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تدعم الآمال في أن خفض أسعار الفائدة ربما يحدث في الربع الأول من العام المقبل.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن يطبق البنك المركزي الأوروبي أول خفض لأسعار الفائدة في الربع الثاني من 2024 مقارنة بتوقع سابق بتطبيق الخفض في الربع الثالث من العام المقبل.

وتصدر قطاع التعدين مكاسب القطاعات، الجمعة، بصعوده 4.2 بالمئة مقتفيا أثر ارتفاع أسعار المعادن بفضل تراجع الدولار وبيانات داعمة من الصين، وهي من كبار المستهلكين.

وارتفع سهم سيجنيفاي للإضاءة 4.9 بالمئة مع إعلان أكبر شركة لتصنيع الأضواء في العالم عن هيكل تنظيمي جديد لخفض التكاليف.

فيما هوى سهم شركة فيابلاي السويدية لخدمة بث الفيديو 74.4 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض بسبب خطط لإعادة هيكلة ديونها.