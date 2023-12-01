نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: استشهاد 178 فلسطينيا اليوم وإصابة 589 آخرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل نحو 200 فلسطيني من سكان القطاع في القصف الإسرائيلي الذي استؤنف اليوم الجمعة بعد انتهاء فترة الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان على حسابها الرسمي في موقع فيسبوك": "منذ صباح الجمعة وحتى الآن، توفي 178 شخصا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى إصابة 589 شخصا، مبينة أن معظم ضحايا القصف الإسرائيلي من النساء والأطفال.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن رفض إسرائيل تجديد الهدنة الإنسانية كان "بسبب نيتها المُبيتة لاستمرار حربها العدوانية الوحشية على الشعب الفلسطيني بجميع محافظات قطاع غزة".

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي خلال مؤتمر صحفي اليوم "إلى أنّه بعد انتهاء هدنة استمرت 7 أيام، لا تزال حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، ففي هذا اليوم وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية قتل جيش الاحتلال 110 من الشهداء".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد ذكر أن واشنطن تركز حاليا على "إعادة جميع الرهائن في غزة" إلى بيوتهم ونعمل على "ألّا تتوسع دائرة العنف بالمنطقة".

وأضاف في تصريحات قبيل مغادرته دبي أن الهدنة في غزة انتهت "بسبب حماس.. نواصل دعمنا لإسرائيل".