المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب بالصواريخ

المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب بالصواريخقصفت المقاومة الفلسطينية مدينة "تل أبيب" ومدناً وسط الكيان، مساء الجمعة، مع استئناف القتال، في ظلّ انتهاء الهدنة وتجدّد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.

وأكدت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إطلاقها رشقة صاروخية في اتجاه "تل أبيب" ومستوطنات وسط فلسطين المحتلّة، وفي اتجاه "أسدود" المحتلّة في غلاف غزّة.

وشدّدت القسّام على أنّ هذا القصف جاء رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين، إذ شنّ "جيش" الاحتلال سلسلة غارات على القطاع، صباح اليوم، أدّت إلى ارتقاء الشهداء ووقوع الإصابات.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف "كيسوفيم" برشقة صواريخ من عيار 107.

المواجهات البريّة

وأكدّت القسام أن مقاوميها تمكنوا من استهداف قوّة إسرائيلية راجلة، متمركزة داخل مبنى في بيت حانون، شماليّ القطاع، بــ 4 قذائف مضادة للأفراد والدروع.

وأعلنت سرايا القدس أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محيط مستشفى الرنتيسي في حي النصر في مدينة غزة.

أمّا كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، فأكدت، بدورها، قنص جندي إسرائيلي شمالي مفترق الشهداء في قطاع غزة.