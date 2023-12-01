العالم اليوم - ينس ستولتنبرغ: الحروب أضرت بجهود مواجهة تغير المناخ

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 11:23 مساءً - قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الجمعة، إن الحروب أضرت بجهود مواجهة تغير المناخ، مشددا على ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وذكر ينس ستولتنبرغ، في حوار مع قناة "دوت الخليج"، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 في دبي: الحروب أضرت بجهود مواجهة تغير المناخ.

الأموال التي تصرف على الأسلحة والأصول العسكرية، يجب أن تصرف لمواجهة الغازات الدفيئة.

لدينا خطط للحد من البصمة الكربونية لجيوشنا وسنعمل على ذلك.

علينا أن ندعم أوكرانيا لأنهم ضحية حرب بدأتها روسيا.

الأوكرانيون هم من سيقررون متى سيتفاوضون من أجل حل سياسي.

ما يحدث في الميدان سيقنع الرئيس فلاديمير بوتين بالجلوس على طاولة المفاوضات.

لا يمكننا إقناع أوكرانيا بالسلام، هم يجب أن يقرروا ذلك ونحن سندعمهم.

الناتو قام بجهود عديدة لمساعدة الأوكرانيين.

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