نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوجة زيلينسكي لا ترغب بترشح زوجها إلى ولاية رئاسية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إيلينا زيلينسكي عقيلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رغبتها في عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، مشيرة إلى أن هذا الأمر "مستحيل" أو غير ممكن، ولا تريده أن يصبح رئيسا مجددا.

وقالت زيلينسكايا في "بودكاست" مع مجلة "إيكونوميست" البريطانية: "لا أريده أن يصبح رئيسا مرة أخرى، وهذا أمر مستحيل.." مضيفة في ردها على سؤال حول الخطط المستقبلية: "ربما يتعين علينا في المستقبل أن نتوصل إلى شيء جديد".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن ممثلي جميع كتل البرلمان الأوكراني، بما في ذلك كتلة الرئيس البرلمانية، وقعوا على بيان يرون أنه من المستحيل إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية في البلاد قبل انتهاء الأعمال القتالية، وفي غضون 6 أشهر على انتهاء الأحكام العرفية.

وبحسبما أوضح أحد البرلمانيين لـ "سترانا"، بعد التوقيع على هذا البيان، "سيكون من الأصعب بكثير اتخاذ قرار بشأن الدعوة للانتخابات من خلال البرلمان".

يشار إلى أنه وفق الدستور، ينبغي إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في ربيع عام 2024، لكن إمكانية إلغائها أو تأجيلها نوقشت منذ فترة طويلة في وسائل الإعلام الأوكرانية.

وأشار رئيس وزراء أوكرانيا السابق ميكولا أزاروف، إلى أنه "يجب على السلطات الإعلان عن الانتخابات قبل ثلاثة أشهر، أي حتى نهاية ديسمبر (الجاري)".

تجدر الإشارة إلى أن بعض شركاء كييف الغربيين يصرون على إجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني الذي ينص عليه الدستور.

بينما يرى بعض المحللين الأوكرانيين أن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا مهمة حقا بالنسبة لواشنطن، نظرا لأن القضية الأوكرانية مدرجة بقوة على أجندة الانتخابات في الولايات المتحدة نفسها، حيث تسعى إدارة الرئيس الحالي جو بايدن إلى تقديم صورة لناخبيها "أوكرانيا الديمقراطية" والتي تحتاج إلى الدعم الأمريكي.