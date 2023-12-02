نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسى: المصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد موسى، إن المصريون بالخارج قدموا في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية ملحمة وطنية، وأظهروا للعالم كله قد إيه إن المواطن المصري بيعتز ببلده ولديه إحساس كبير بالمسؤولية من أجل استكمال الإنجازات والمشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الشعب المصري يدعم ويساند الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال مرحلة البناء والتنمية في كافة المجالات المختلفة، مستطردا: "عندنا نعمة أمنية مش موجودة عند بلاد كبيرة".

تابع محمد موسى، ربنا حبنانا بنعمة الاستقرار والأمن، مطالبا جموع الشعب المصري في مختلف دول العالم بضرورة التوجه غدا السبت وبعد غد الأحد إلى مقار الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم استقرار الوطن.