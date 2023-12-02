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أحمد جودة - القاهرة - كوريا الجنوبية تحقق إنجازًا تاريخيًا بإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس عسكري محليًا.. في ظل تطورا وأحداث عالمية مليئة بالتفاصيل، يسعى الجانب الكوري الجنوبي لإحداث طفرة، بمواكبة حديث الفضاء والتعامل مع مستجداته، فيما يخص ملف التجسس والمنظومة العسكرية، التي تأتي بدورها نوعًا من الحماية الدولية لعدد من الدول المتقدمة والصاعدة.

أطلقت كوريا الجنوبية أول قمر اصطناعي عسكري للتجسس باستخدام صاروخ "فالكون 9"

أطلقت كوريا الجنوبية أول قمر اصطناعي عسكري للتجسس باستخدام صاروخ "فالكون 9" من "سبايس إكس" أمس الجمعة، حسبما أظهرت مشاهد مباشرة نقلتها شركة الفضاء الأمريكية. تم إطلاق الصاروخ من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا.

كوريا الجنوبية تحقق إنجازًا تاريخيًا بإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس عسكري محليًا.. تتابع بوابة دوت الخليج الإلكترونية، جديد ما يخص الأحداث العالمية، لا سيما الآسيوية، التي تضج بكثير من الاحداث المتنوعة والمختلفة، فيما يخص إطار القوى والتنازع والدفاع وتأمين الحدود كمن البر إلى الفضاء.

ماذا أعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية؟

وأعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن القمر الاصطناعي وقع بنجاح في مداره بعد وقت قصير من إطلاق الصاروخ. وأفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن "فالكون 9" انطلق في الساعة 10:19 صباحًا، وقام بوضع القمر الاصطناعي للتجسس في المدار بعد نحو أربع دقائق من الإطلاق.

مدار القمر الكوري الجنوبي

كوريا الجنوبية تحقق إنجازًا تاريخيًا بإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس عسكري محليًا.. تم وضع القمر في مدار يتراوح علوه بين 400 و600 كيلومتر، وهو قادر على اكتشاف جسم صغير بحجم 30 سنتيمترًا. ويعد هذا الإنجاز تقدمًا كبيرًا لكوريا الجنوبية في مجال التكنولوجيا الفضائية، حيث تمتلك الآن أول قمر اصطناعي للتجسس بني محليًا، يستخدم لمراقبة نشاطات كوريا الشمالية المسلحة نوويًا.

ترتيب تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الكورية الجنوبية عالميًا

وفيما يتعلق بالتقنية والدقة، وفقًا لمسؤول في وزارة الدفاع، تُعد تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الكورية الجنوبية من بين الخمس الأولى على مستوى العالم.

يأتي هذا الإطلاق بعد أقل من أسبوعين من إطلاق كوريا الشمالية قمرًا لـ المراقبة العسكرية، وتُظهر التطورات الأخيرة تنافسًا استراتيجيًا بين الكوريتين في مجال التكنولوجيا الفضائية والتجسس.