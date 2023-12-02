العالم اليوم - الخام الأميركي يتكبد خسائر للأسبوع السادس على التوالي

انتم الان تتابعون خبر الخام الأميركي يتكبد خسائر للأسبوع السادس على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 06:24 صباحاً - تكبدت أسعار النفط خسائر أسبوعية بنحو 2 بالمئة، في أسبوع تداول متقلب، حيث تراقب السوق بقلق أحدث جولة من تخفيضات إنتاج أوبك+ وتباطؤ نشاط التصنيع العالمي.

تسوية العقود

تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية الجمعة، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بحوالي 1.98 دولار أو 2.45 بالمئة إلى 78.88 دولار للبرميل عند التسوية في أول يوم تكون فيه عقود فبراير عقود أقرب شهر استحقاق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.89 دولار أو 2.49 بالمئة إلى 74.07 دولار.

وسجل برنت خلال الأسبوع تراجعا بنحو 2.1 بالمئة، بينما سجل غرب تكساس الوسيط هبوطا أكبر من 1.9 بالمئة، ومسجلا تراجعا للأسبوع السادس على التوالي لتبلغ الخسائر المجمعة نحو 14.5 بالمئة.

واتفقت الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك+ أمس الخميس على خفض الإنتاج العالمي للنفط في السوق العالمية نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل، بما في ذلك تمديد تخفيضات طوعية حالية من السعودية وروسيا بواقع 1.3 مليون برميل يوميا.

ويركز تحالف أوبك+، الذي يضخ أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، على خفض الإنتاج مع تراجع الأسعار من نحو 98 دولارا للبرميل في أواخر سبتمبر وسط مخاوف إزاء ضعف النمو الاقتصادي في 2024.

وأظهر مسح أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة لا يزال ضعيفا وأن معدل التوظيف في المصانع انخفض في نوفمبر.

وانهارت الجمعة محادثات لتمديد هدنة امتدت أسبوعا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مما أدى إلى استئناف الحرب في غزة، الأمر الذي قد ينجم عنه تعطيل إمدادات النفط العالمية.

وفي الوقت نفسه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة إلى مستقبل بدون حرق الوقود الأحفوري على الإطلاق، وذلك خلال حديثه في قمة المناخ COP28 التي تستمر أسبوعين في الإمارات.