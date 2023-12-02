نائب "العربي للدراسات": هناك استنفار غربي ضد الدمار الذي تمارسه إسرائيل بغزة

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أحمد جودة - القاهرة -

المجتمع الدولي في اختبار صعب ما بين استجابة إسرائيل لإرادته أو توقيع عقوبات عليها

قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يستهدف دمار قطاع غزة بالكامل وإنهاء ما تبقى من معالمها، ومن الواجب على المجتمع الدولي أن يكون صاحب موقف في ظل الواقع الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأضاف الدكتور مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القادة والزعماء العرب على هامش مؤتمر المناخ كوب 28 بدبي على ضرورة إيقاف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.

تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، المجتمع الدولي في اختبار صعب جدا، ما بين استجابة إسرائيل لإرادته أو توقيع عقوبات عليها، وهذا الأمر لا يليق بقادة العالم وترك إسرائيل تفعل ما تريده، وهناك حالة استنفار في الغرب ورفض تام للدمار الذي تمارسه إسرائيل.