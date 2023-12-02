العالم اليوم - أكثر من 100 قتيل بقصف على جباليا.. وحماس ترد برشقة صاروخية

انتم الان تتابعون خبر أكثر من 100 قتيل بقصف على جباليا.. وحماس ترد برشقة صاروخية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 02:24 مساءً - أعلنت حركة حماس، السبت، استهدافها لحشود من قوات الجيش الإسرائيلي شرق مستوطنة ماغين برشقة صاروخية، فيما قصفت إسرائيل مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ما أدى لمقتل وإصابة أكثر من 100 شخص.

كما أعلنت عن استهداف مستوطنات غلاف غزة "كيسوفيم" و"نيريم" و"العين الثالثة" برشقات صاروخية.

وقال مراسل "دوت الخليج" إن القوات الإسرائيلية قصفت مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ما أدى لمقتل وإصابة نحو 100 شخص خلال استهداف لمنزل يؤوي عائلات ونازحين.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 29 شخصا بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأضاف: "إصابتان بالرصاص الحي تم نقلهما للمشفى، و27 إصابة بالغاز المسيل للدموع، تم نقل إصابتين لطفلين منها للمستشفى، أحدهما يبلغ من العمر 5 شهور والآخر سنتين".

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه "هاجم أكثر من 400 هدف في قطاع غزة ونتيجة لذلك تم القضاء على المقاتلين وتدمير البنى التحتية ومسجد كان يستخدم كمقر عسكري".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن قصف "أكثر من 200 هدف" في غزة منذ نهاية الهدنة في الحرب مع حركة حماس.

وقال الجيش في بيان: "في أعقاب انتهاك حماس لوقف العمليات وللتهدئة، استؤنف القتال في قطاع غزة، منذ الساعة السابعة صباحا، قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 هدف".