العالم اليوم - خلال قصف غزة.. ماكرون يطلب من إسرائيل "توخي الدقة"

انتم الان تتابعون خبر خلال قصف غزة.. ماكرون يطلب من إسرائيل "توخي الدقة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار" في قطاع غزة الذي يتعرّض مجدّدا للقصف الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة مع حركة حماس.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في دبي، حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP28": "من الواضح جدا أن استئناف القتال في قطاع غزة هو موضوع مثير للقلق وقد شكّل محور العديد من النقاشات".

واعتبر أن "هذا الوضع يتطلب مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وللإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل، ولجعل إسرائيل واثقة من استعادة أمنها".

وأضاف: "نطلب من إسرائيل أن تكون دقيقة بأهدافها العسكرية خلال ضرباتها في قطاع غزة".

ومع انتهاء الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، تم استئناف القتال مجددا وسط مخاوف من انهيار الوضع الإنساني في القطاع أكثر.