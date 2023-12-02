وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان التطورات فـي غزة

مسقط ـ العُمانية: بحث معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التطوُّرات الأليمة التي يشهدها قطاع غزَّة والمساعي المبذولة لوقف التصعيد والاعتداءات العدوانية الإسرائيلية الغاشمة.

وأكَّد الجانبان على الموقف الثابت المتضامن مع الشَّعب الفلسطيني الشقيق لِنَيْل كافة حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل.

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