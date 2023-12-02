العالم اليوم - الحرس الثوري يعلن مقتل عنصرين في سوريا بقصف إسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر الحرس الثوري يعلن مقتل عنصرين في سوريا بقصف إسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 05:26 مساءً - أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن عنصرين من الحرس الثوري قتلا في قصف إسرائيلي على سوريا.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد ذكرت أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات في محيط دمشق.

كما أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهدافا في حي السيدة زينب جنوبي العاصمة.

وأضاف أن سيارات إسعاف هرعت إلى المكان بعد الضربات.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري، إنه "في حدود الساعة 1:35 من فجر السبت، نفذت إسرائيل عدوانا جويا في اتجاه الجولان السوري مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "قد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

ويأتي الهجوم الجوي الإسرائيلي بعد يوم واحد من تجدد العنف في قطاع غزة، في أعقاب أسبوع كامل من الهدنة الإنسانية المؤقتة.