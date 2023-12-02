نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بسلطنة عمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت اللجان الفرعية بسلطنة عمان في اليوم الثاني الإنتخابات الرئاسية 2024 توافدا كبيرا من قبل المصريين للادلاء بأصواتهم، وتستقبل اللجان الفرعية المصريين من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساءا بالتوقيت المحلي.



وقال أحمد محفوظ نائب المنسق العام لحملة مواطن في سلطنة عمان، أن الإنتخابات الرئاسية 2024 شهدت في ثاني أيامها، إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية الذين توافدوا من كل المحافظات للتصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وأضاف محفوظ، أن السفارة المصرية، تقدم كافة التسهيلات، وجميع المصريين في سلطنة عمان على قلب رجل واحد، داعيا إلى مزيد من المشاركة الفاعلة لكل المصريين في الخارج.