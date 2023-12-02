العالم اليوم - حماس: قتلنا وأصبنا جنودا إسرائيليين شمال غربي غزة

انتم الان تتابعون خبر حماس: قتلنا وأصبنا جنودا إسرائيليين شمال غربي غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - أعلنت حماس، السبت، أنها استهدفت مجموعة من جنود المشاة الإسرائيليين المتمركزين شمال غربي مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وكانت الحركة أكدت في وقت سابق من السبت، أنها استهدفت تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وصباح الجمعة استأنفت إسرائيل غاراتها العنيفة على قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حماس التي استمرت 7 أيام.