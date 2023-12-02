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العالم اليوم - زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب الفلبين وتحذير من تسونامي في 4 دول

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية، السبت، وصدرت تحذيرات من "تسونامي محتمل" في 4 دول.

ووقع الزلزال الساعة 10:37 مساء السبت بالتوقيت المحلي، وبلغ عمقه 32 كيلومترا.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إنه "بناء على القوة والموقع يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبالاو".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب الفلبين وتحذير من تسونامي في 4 دول .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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