الفلبين تحذر سكان الشواطئ بالإخلاء الفورى بعد الزلزال المدمر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - نصحت وكالة حكومية فلبينية سكان مقاطعتي سوريجاو ديل سور ودافاو الشرقية على الشواطئ الشرقية لمينداناو بالإخلاء الفوري إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى الداخل، بعد أن ضرب البلاد زلزال مدمر قوته 7.6 درجة على مقايس ريختر.



وضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 7.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، قبالة ساحل جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، وصدر تحذير من تسونامي.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه يتوقع، استنادا إلى حجم وموقع موجات تسونامي، أن تضرب جنوب الفلبين وأجزاء من إندونيسيا وبالاو وماليزيا.