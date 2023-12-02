العالم اليوم - "مصدر" الإماراتية تطور مشروع طاقة شمسية في أنغولا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 07:26 مساءً - تعتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، تطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 150 ميغاوات في أنغولا لتوفير الطاقة المتجددة لنحو 90 ألف منزل ودعم النمو الاقتصادي، وتوفير المئات من فرص العمل، وخفض الانبعاثات الكربونية.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي تستضيفه الإمارات.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) فإن شركة مصدر وقعت مع وزارة الطاقة والمياه الأنغولية اتفاق امتياز لبناء وتشغيل مشروع للطاقة الشمسية في منطقة كويبونجو بجنوب أنغولا.

ولم تقدم مصدر في بيانها تفاصيل عن التكاليف المحتملة للمشروع، الذي يقع ضمن التزام أوسع تعهدت به شركة مصدر هذا العام لتطوير مشاريع في مجال الطاقة المتجددة بقدرة خمسة غيغاوات في أنغولا وأوغندا وزامبيا.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مؤتمر الأطراف COP28، ورئيس "مصدر" إن "أفريقيا لديها ما يلزم لتصبح مصدر كبير للطاقة المتجددة في العالم".

وأضاف "تقف الإمارات جنبا إلى جنب مع أصدقائنا في أفريقيا بينما نسعى جاهدين لتأمين انتقال عادل للطاقة".

وقال البيان إن أنغولا تسعى لزيادة نطاق الحصول على الكهرباء في البلاد إلى نحو 60 بالمئة بحلول 2025 إذ يعاني أقل من نصف السكان من صعوبة الحصول على الكهرباء في الوقت الحالي.