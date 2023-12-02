جيش الاحتلال: حماس تتفوق علينا في معرفتها للمنطقة بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 07:33 مساءً - أعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، تتفوق على جيش الاحتلال، في معرفتها للمنطقة بغزة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال ستواصل العمل على فرض منطقة آمنة في غزة لحماية مواطنينا، زاعمًا أن الاحتلال حدد مناطق داخل غزة لتوجه المدنيين إلى هناك ونطالب الناس بالتوجه إلى هذه المناطق.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: نفترض أن حماس استغلت فترة الهدنة من أجل إعادة ترتيب صفوفها وحماس تعرف المنطقة أكثر منا، حماس ما زالت تمتلك قدرات معقدة تحت الأرض.

إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل

وفي سياق متصل، أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أجهزة الإنذار التي سمعت في منطقة العفولة تم تفعيلها، بسبب قيام مروحية باعتراض طائرة بدون طيار.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في منطقة الأودية، من بين مناطق أخرى في العفولة ونوف الجليل والناصرة ومجدال عيمق ويزرعيل والمنطقة المحيطة بها.