العالم اليوم - إسرائيل تطالب حماس بـ"الرهائن الـ17".. من هم؟

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تطالب حماس بـ"الرهائن الـ17".. من هم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، أن حماس انتهكت التزامها بإطلاق سراح 17 امرأة وطفلا ما زالوا رهائن في غزة، مشددا على أن الحركة "يجب أن تفي بكلمتها".

وأضاف غالانت: "أي نقاش مستقبلي حول المزيد من الرهائن قبل أن تطلق حماس سراح أولئك الذين تعهدت بالفعل بإعادتهم هو بمثابة التخلي عن هؤلاء النساء والأطفال الـ17 الذين تحتجزهم الحركة".

وحسب تقارير صحفية، فإن عدد الرهائن المتبقين، الذين لا تزال حركة حماس وفصائل أخرى تحتجزهم في غزة، يبلغ 136، من بينهم الـ17 الذين يتحدث عنهم غالانت.

وتقول إسرائيل إن إطلاق سراح الرهائن في غزة من أهداف هجماتها العنيفة على القطاع.

وانتهت الهدنة بين إسرائيل وحماس، الجمعة، قبل أن تستأنف الأولى غاراتها على قطاع غزة.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن عدم تمديد اتفاق الهدنة، الذي استمر أسبوعا وأسفر عن إطلاق سراح عشرات الرهائن من قطاع غزة، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكانت حماس احتجزت 240 شخصا من الداخل الإسرائيلي، في هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.