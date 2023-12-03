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أحمد جودة - القاهرة - "الأونروا" يلوح بكارثة تهدد غزة (انهيار الهدنة)

أعلنت منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، عن الحاجة الملحة للمساعدة في قطاع غزة، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، حيث تتطلب توفير كميات كبيرة من الملابس والأغطية، بالإضافة إلى الأدوية والوقود.

"الأونروا" يلوح بكارثة تهدد غزة (انهيار الهدنة)

"الأونروا" يلوح بكارثة تهدد غزة (انهيار الهدنة)

قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة: “هناك مخاوف من انتشار الأمراض في غزة، حيث ارتفعت حالات الأمراض المعوية بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه في السابق”.

وأشار أبو حسنة إلى ارتفاع حالات الأمراض الجلدية بثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى تقارير عن انتشار التهاب الكبد الوبائي.

وأضاف: “المساعدات التي تصل إلى غزة تعد نقطة صغيرة في بحر الاحتياجات الإنسانية، سواء قبل الهدنة المؤقتة أو بعدها”.

وطالب أبو حسنة، المجتمع الدولي العمل بشكل مستدام لتلبية الاحتياجات المتزايدة في غزة وتوفير المساعدة اللازمة للسكان المتضررين، خاصةً في ظل استمرار التحديات الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.

الهلال الأحمر يعلن دخول 100 شاحنة مساعدات إنسانية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني دخول 100 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح.

وقال الهلال الأحمر في بيان: "استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم 100 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية. تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية".

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدد من مناطق قطاع غزة

"الأونروا" يلوح بكارثة تهدد غزة (انهيار الهدنة)

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من مناطق قطاع غزة، في بيت حنوت، والجبل الطويل.

نتنياهو: السلطة الفلسطينية لا تحارب الإرهاب بل تمول الإرهاب

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السلطة الفلسطينية لن تدخل إلى قطاع غزة الآن، مُشددًا على ضرورة إقامة منطقة أمنية إسرائيلية كاملة لسنوات بزعم منع خروج المزيد من الإرهاب.

وقال نتنياهو: "السلطة الفلسطينية لا تحارب الإرهاب بل تمول الإرهاب، وهي ليست الجهة المفترض أن تدخل غزة الآن".

وأضاف: "أبو مازن بعد أكثر من 50 يوما لا يزال يرفض الاعتذار".