نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تدفع المزيد من الأموال لإسكات زوجات الجنود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تدفع أموالًا لزوجات الجنود الروس مقابل عدم الاحتجاج على انتشار القوات منذ فترة طويلة وذلك عقب مظاهرات قاموا بها في موسكو.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في إيجازها الاستخباراتي اليومي إن بعض النساء يحصلن على الأموال.

ويأتي ذلك بعد احتجاجات من زوجات الجنود في نوفمبر.

وذكرت الوزارة في تغريدة على تويتر: "تشير الأبحاث التي أجرتها وسائل الإعلام الروسية المستقلة وتعليقات الزوجات المحتجات أنفسهن إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، من المحتمل أن تكون السلطات الروسية قد عرضت زيادة المدفوعات النقدية للعائلات مقابل امتناعهم عن الاحتجاج".



"في 27 نوفمبر 2023، نشرت مجموعة بارزة على الإنترنت لزوجات الجنود بيانا ضد "التعبئة إلى أجل غير مسمى". وفي نحو 30 نوفمبر 2023، تم إضافة وتثبيت تحذير على هذه المجموعة بكونها "مزيفة" وعلى الأرجح أن ذلك حدث بتحريض من الجهات الفاعلة الموالية للكرملين.



وذكرت صحيفة الجارديان مدى حساسية السلطات الروسية بشكل خاص لأي احتجاجات تتعلق بالمواطنين الذين تم حشدهم في سبتمبر 2022، والذين ما زالوا حتى الآن على خط المواجهة لأكثر من عام.

انقطاع الكهرباء عن أوكرانيا

وعلى الجانب الأخر قالت أوكرانيا يوم السبت إن خطي كهرباء يربطان شبكة الكهرباء بمحطة زابوريزهزهيا النووية انقطعا خلال الليل، مما يعرض المحطة لخطر وقوع حادث بها.

وتقع هذه المحطة في قلب القتال الروسي الأوكراني منذ أن سيطرت عليها القوات الروسية العام الماضي واتهم الجانبان بعضهما البعض بتعريض سلامتها للخطر.

وقال مشغل الطاقة النووية التابع للجانب الأوكراني "بسبب انقطاع التيار الكهربائي الكامل، لجأت محطة الطاقة النووية إلى تشغيل احتياجاتها الخاصة باستخدام 20 مولدا ديزل".

وقالت الشركة إن المحطة كانت "على وشك وقوع حادث نووي وإشعاعي" قبل أن يتمكن المتخصصون الأوكرانيون من استعادة الطاقة خارج الموقع على الفور.

ولم تتمكن وكالة الأنباء الفرنسية على الفور من التحقق من رواية أوكرانيا للأحداث.



وأكدت الشركة المشغلة للمحطة التي تم تركيبها في روسيا أنها لجأت إلى مولدات الديزل خلال الليل، لكنها قالت إنها عملت ضمن حدود آمنة وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي انتهاكات للسلامة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذا الحادث يعد المرة الثامنة التي يتم فيها قطع الكهرباء الخارجية عن المحطة منذ بدء الصراع العام الماضي.

وقال رئيس الوكالة، رافائيل غروسي: "إن انقطاع التيار الكهربائي الخارجي الأخير هو تذكير آخر بالوضع غير المستقر للأمان والأمن النوويين في المحطة، والذي يمكن أن يتأثر بالأحداث البعيدة عن الموقع نفسه".



"وتواصل الوكالة بذل كل ما في وسعها للمساعدة في منع وقوع حادث نووي. كما أدعو جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يزيد من تعريض المحطة للخطر".

وقد توقفت المحطة عن تزويد شبكة أوكرانيا بالكهرباء في سبتمبر 2022، وهزها القصف وهجمات الطائرات دون طيار مرارًا وتكرارًا طوال الصراع الذي استمر 21 شهرًا.