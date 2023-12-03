العالم اليوم - إسرائيل ترد على مصادر نيران من سوريا ولبنان

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل ترد على مصادر نيران من سوريا ولبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 11:19 صباحاً - رصدت إسرائيل، الأحد، "إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على منصة "إكس": "في وقت سابق اليوم تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا نحو إسرائيل، قوات الجيش قصفت بالمدفعية مصادر الإطلاق".

وأضاف: "كما قام مخربون في وقت سابق الليلة الماضية بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان سقط في منطقة مفتوحة قرب بلدة يفتاح دون وقوع إصابات".

وتابع: "كما قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية عدة مناطق داخل لبنان".

ونزح حوالي 55500 لبناني بسبب الاشتباكات بين جماعة حزب الله اللبنانية والقوات الإسرائيلية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وقصفت إسرائيل أيضا عقب الحرب عدة مواقع في سوريا، كان آخرها السبت حيث استهدف القصف محيط دمشق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن عنصرين من الحرس الثوري قتلا في قصف إسرائيلي على سوريا.