العالم اليوم - أسترازينيكا تستثمر في تطبيق الممارسات البيئية المستدامة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - يستضيف مؤتمر الأطراف "COP28" يوم الصحة الأول والاجتماع الوزاري للصحة المناخية بحضور أكثرَ من 100 دولة بغيةَ الوصول إلى توافق في الآراء بشأن الإجراءات ذات الأولوية لاستجابة النظام الصحي لتغير المناخ.

وسيركز اليوم المخصص للإغاثة والتعافي والسلام على تسريع عملية التكيف ومعالجة الخسائر والأضرار، بما في ذلك في السياقات الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتي تواجه عوائق شديدة أمام الوصول إلى تمويل المناخ وتعزيز العمل.

وتأتي أسترازينيكا في طليعة الشركات الملتزمة بدعم الاستدامة في المنطقة، حيث أعلنت خلال دوْراتٍ سابقة لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ عن مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تسريع إزالة الكربون من قطاع الرعاية الصحية، والتحول نحو تطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء في العديد من دول العالم.

أسترازينيكا كانت من أول 7 شركات في العالم عملت على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ضمن مبادرة الأهداف العلمية وصافي الانبعاثات.. وذلك للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.

وفي حديث لـ"دوت الخليج"، أوضحت بيلين إنسيسو، نائبُ الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في أسترازينيكا الأمر قائلة: