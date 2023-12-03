العالم اليوم - اعتقالات في الضفة الغربية.. والحصيلة 3480 منذ هجوم أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر اعتقالات في الضفة الغربية.. والحصيلة 3480 منذ هجوم أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - اعتقلت القوات إسرائيلية مساء السبت وصباح الأحد من الضّفة الغربية نحو 60 فلسطينيا، بينهم 5 طالبات جامعيات وأسرى سابقون، علما بأنه جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقا.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، أريحا، جنين، وسلفيت، وبيت لحم.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر المنصرم، إلى نحو 3480، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وجددت إسرائيل عملياتها العسكرية عقب انتهاء هدنة مع حماس استمرت مدة 7 أيام وتم تمديدها مرتين.

وتعاني إسرائيل من ضغوط المجتمع الدولي حيال ازدياد عدد الضحايا من المدنيين وسط مخاوف من تصاعد وتيرة العنف أكثر خلال المرحلة الثانية من الحرب.