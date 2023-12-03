نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تتعهد بتقديم 100 مليون جنيه إسترليني للبلدان المتضررة من تغير المناخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعهدت الحكومة البريطانية، في جلسة قمة المناخ Cop 28، اليوم الأحد، بمساعدة البلدان المتضررة من تغير المناخ لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة آثاره المتكررة والقاسية على نحو متزايد.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة بريطانيا بالقاهرة، أعلن وزير شؤون التنمية وإفريقيا البريطاني، أندرو ميتشل، تقديم 100 مليون جنيه إسترليني لدعم بعض البلدان الأكثر تضررا من تغير المناخ، ومساعدتها على معالجة آثاره.

وأكد أن المبلغ يدعم مبادرة بريطانيا لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر في البلدان الواقعة على خط المواجهة مع تغير المناخ، للمساهمة في إنذار السكان مسبقًا من الأعاصير والفيضانات وغيرها من الظروف المناخية القاسية حتى يتمكنوا من الابتعاد عن الخطر، وبالتالي الحفاظ على الأرواح وحماية المجتمعات المعرضة للخطر.

وسيساعد التمويل أيضًا في تعزيز الرعاية الصحية وجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وعلى تحمل الكوارث، كالفيضانات، وجعلها مستعدة للتعامل مع طفرات الأمراض المعدية، مثل الكوليرا والملاريا، التي قد تسببها الفيضانات الناجمة عن تغير المناخ.

وإدراكًا للوضع الملح، الذي يدفع 26 مليون شخص إلى الفقر كل عام، ستنضم الحكومة البريطانية إلى الدعوات التي تنادي باتخاذ إجراءات جماعية أكثر طموحا من أجل حماية أرواح وصحة وسبل عيش المجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

وأوضح أن المبلغ الجديد يدعم إعلان رئيس الوزراء عن تقديم تمويل كبير لمشاريع المناخ، وتأكيده على ضرورة العمل الطموح والمبتكر والواقعي.

وفي كلمته، قال وزير شؤون التنمية وإفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أندرو ميتشل: "إن الآثار المدمرة لتغير المناخ تضرب بشكل أكبر الفئات الأكثر عرضة له".

وأضاف أن "التعهد بالتمويل سيساعد البلدان والشعوب لتكون أفضل استعدادًا وحماية من الظواهر الجوية القاسية والكوارث الطبيعية، وسيساعد في تنفيذ تدابير مثل أنظمة الإنذار المبكر، وإتاحة فرص الحصول على التمويل المناخي لتأسيس خدمات صحية قادرة على الصمود".

وأردف أن المملكة المتحدة ستواصل الحث على اتباع مقاربة طموحة لدعم المجتمعات التي على خط المواجهة مع تغير المناخ، ولجعل كوكبنا أكثر أمانًا لنا جميعًا.

ووفقا لبيان السفارة البريطانية، سوف يصادق الوزير ميتشل، نيابة عن المملكة المتحدة، على كل من ميثاق "استباق الكوارث"، و"إعلان كوب 28 بشأن الإغاثة والتعافي والسلام"، و"إعلان كوب 28 بشأن المناخ والصحة".