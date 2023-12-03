العالم اليوم - نانت يعلن مقتل مشجع قبل مباراة في الدوري الفرنسي

انتم الان تتابعون خبر نانت يعلن مقتل مشجع قبل مباراة في الدوري الفرنسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 01:21 مساءً - أعلن نادي نانت أن أحد مشجعيه قتل، بعد اعتداء سبق المباراة التي فاز بها بهدف نظيف على نيس في الدوري الفرنسي، وسط تقارير عن تعرض المشجع للطعن.

وأضاف نانت في بيان، الأحد، أن المشجع تعرض لـ"إصابة قاتلة" قرب ملعب النادي.

وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن المشجع كان عضوا في مجموعة "لوار"، المجموعة الرئيسية من المشجعين المتعصبين في نانت.

وقال النادي إن مكتب المدعي العام بدأ تحقيقا في "حادثة القتل العمد".

وتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم عناوين الأخبار لأسباب غير رياضية هذا الموسم، بعد تصاعد أعمال العنف في الملاعب خلال الموسمين الماضيين.