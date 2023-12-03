الشرطة الفرنسية: مقتل سائح ألماني في باريس عقب حادث طعن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 01:28 مساءً - طعن مهاجم شخصا حتى الموت وأصاب آخر في باريس السبت وهو يهتف «الله أكبر»، قبل أن يتم القبض عليه وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن المهاجم مولود في فرنسا وهو فرنسي، مشيرا إلى أن الجريح يتلقى العلاج.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن سائحا ألمانيا قُتِل في هجوم بسكين شنه مهاجم في باريس أمس السبت.

وأضاف دارمانين من مكان الهجوم: «هاجم رجل شخصين هما سائحان أجنبيان. وتوفي سائح ألماني وُلد في الفيليبين متأثرا بالطعن». من جهتها قالت النيابة العامة المكلفة مكافحة الإرهاب إنها ستحقق في هذه القضية.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الأحد، بعد هجوم وقع في باريس وأدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين: «لن نستسلم في وجه الإرهاب».

وكتبت على منصة إكس: «أفكاري مع الضحية والمصابَين وأحبائهم. أحيي شجاعة قواتنا الأمنية وعناصر الطوارئ ومهنيتهم».