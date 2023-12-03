الاحتلال يكثف القصف على وسط القطاع وجنوبه والمقاومة تعلن استهداف تجمعات جنود

شهيد فـي الضفة ومستوطنون يقتحمون «الأقصى»

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على وسط قطاع غزَّة وجنوبه مخلِّفة عشرات الشهداء والجرحى، فيما أعلنت المقاومة استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين، في حين ارتقى شهيد بالضفة برصاص الاحتلال مع اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى. واستشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر أمس إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مُخيَّم البريج وسط قطاع غزَّة.

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

كما استشهد 9 على الأقل وجرح آخرون في قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح جنوب القطاع.

وأوضحت مصادر صحفية أنَّ الشهداء التسعة هم من المنزل المجاور للمنزل المستهدف، وأنَّ القاطنين في المنزل الذي طاله التدمير ما زالوا تحت الأنقاض.

وشهد شرق دير البلح وسط قطاع غزَّة، قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا عنيفًا طال العديد من المنازل، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

كما استهدفت طائرات الاحتلال صباح أمس منزلًا في حي الدرج بمدينة غزَّة، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين.

وكان قد استشهد وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية، قبيل منتصف الليلة قبل الماضية، استهدفت منازل المواطنين بمُخيَّم النصيرات وسط قطاع غزَّة.

يأتي ذلك، في حين أعلنت المقاومة أنَّها تمكنت من قتل عدد كبير من جنود الاحتلال، بعد تفجير عبوات في تمركز لهم يضمُّ 60 جنديًّا شرق جحر الديك.

وكانت الفصائل الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية ثقيلة تجاه مستوطنات غلاف غزَّة.

وقال جيش الاحتلال إنَّ صفارات الإنذار دوَّت في جنوب إسرائيل.

من ناحية أخرى استشهد فجر أمس، الشاب عدنان عصام زيد (21 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر بأنَّ قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، وأطلقت النار على الشاب زيد في الشارع الغربي من المدينة بينما كان متوجِّهًا لمكان عمله في أحد المخابز، ما أدَّى إلى استشهاده.

وأضافت المصادر ذاتها، أنَّ مواجهات اندلعت في المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السَّام. كما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إنَّ المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوسًا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.