نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة الصين تسلم الهلال الأحمر المصري 40 شاحنة لإغاثة سكان غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلمت سفارة الصين بالقاهرة، اليوم الأحد، دفعة من المساعدات الإنسانية إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لإغاثة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وأكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة إن الصراع في غزة، منذ اندلاعه، قد أدى إلى عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وتفاقم الكارثة الإنسانية يوما بعد يوم.

وقال فى كلمته اليوم، اثناء حضوره مراسم التسليم والاستلام للدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية العاجلة التي تقدمها الصين لقطاع غزة عبر مصر. إن الصين حكومة وشعبا، كالصديق الحميم والأخ العزيز للدول العربية والإسلامية الغفيرة، والتي ظلت تهتم بالشعب الفلسطيني وتدعو إلى وقف إطلاق النار، وقد قدمت دفعات عديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر السلطة الوطنية الفلسطينية والأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري.

وكشف سفير الصين عن انطلاق الدفعة الأولى من المساعدات المادية نحو مدينة العريش المصرية في يوم 28 نوفمبر الماضى، والتي ستصل إلى غزة عبر معبر رفح.

وقال ليتشيانج بهذه المناسبة، يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر للهلال الأحمر المصري وخاصة الأمين العام الدكتور رامي الناظر على جهوده الجبارة في هذا الخصوص.

وأضاف: إن موقف الصين من القضية الفلسطينية دائم وواضح، وظلت تبذل جهودا دؤوبة لإحلال السلام واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

ونوه إلى إنه قبل أيام، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته أمام قمة بريكس بشأن القضية الفلسطينية إن الأولوية الأولى هي وقف إطلاق النار فورا، وضمان الأمن والانسياب لممرات المساعدات الإنسانية، ومنع اتساع رقعة الصراع، مؤكدا على أن المخرج الأساسي من دوامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في تطبيق "حل الدولتين"، داعيا إلى عقد مؤتمر السلام الدولي الأكثر موثوقية في أسرع وقت ممكن، لبلورة التوافق الدولي لإحلال السلام، والدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم ومبكر للقضية الفلسطينية. كما أرسل الرئيس شي جين بينغ مؤخرا برقية التهاني للمؤتمر المنعقد بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، حيث أكد مجددا على دعم الصين الثابت للشعب الفلسطيني.

وتابع: وفي يوم 29 نوفمبر، ترأس عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وانغ يي اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية بنيويورك، حيث أعلن أن الحكومة الصينية ستقدم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، كما قدم "ورقة موقف الصين بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وطرح فيها الاقتراحات من خمس نقاط، أي الدفع بوقف إطلاق النار على نحو شامل وحماية المدنيين بخطوات ملموسة وضمان الإغاثة الإنسانية وتعزيز الوساطة الدبلوماسية وتطبيق "حل الدولتين"، الأمر الذي قدم الحل الصيني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشاد السفير الصيني بالجهود المصرية فى دعم غزة، قائلا: في الشهرين الماضيين، بذلت مصر جهودا جبارة لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع، حيث ترأس فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام وبذل جهودا سلمية كبيرة، وتعرب الصين عن تقديرها العالي لذلك.

وأنهى كلامه: يقول الصينيون والعرب دائما بأن "الصديق وقت الضيق"، نحن على الاستعداد للعب دورنا كدولة كبيرة ومسؤولة، ومواصلة جهودنا الدؤوبة في وقف الصراع في غزة وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية واستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في يوم مبكر.