القسام: فجرنا حقل ألغام في قوة إسرائيلية راجلة من 8 جنود

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 8 جنود حيث تمت تصفيتهم جميعا.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود، وبعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من مسافة صفر شمال شرق مدينة خان يونس".

وتواصل الفصائل الفلسطينية في غزة، استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل القطاع وقصف مستوطنات الغلاف، وذلك مع اقتراب الحرب من إتمام شهرها الثاني.

وفي وقت سابق، قالت "كتائب القسام" إنها استهدفت الجيش الإسرائيلي شرق مستوطنة "ماجين" برشقة صاروخية، وقصفت تجمعا لجنود إسرائيليين شرق خان يونس بقذائف الهاون، وتجمعا آخر شرق دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما كشفت الكتائب عن تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.