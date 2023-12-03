العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية جنوبي قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - أفاد مراسلنا، الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق عملية برية في شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضح أن قوات مشاة ومدرعات بدأت بالعمل في منطقة شمالي خان يونس.

وفي وقت سابق، قسمت إسرائيل قطاع غزة إلى 2300 تجمع سكني تعرف بالمربعات او "بلوك" ضمن خطتها الجديدة لجولتها الثانية من الحرب، وطلبت سكان خان يونس بالإخلاء قبل ضربها.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فإن هذه التجزئة حولت القطاع كله إلى نازحين وتسببت في تكدس بشري لا مثيل له على الإطلاق.