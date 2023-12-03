مجلس النواب الأمريكي: عزل جو بايدن من منصبه خطوة ضرورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "خطوة ضرورية" بسبب عرقلة البيت الأبيض للتحقيق في مخالفات مزعومة ارتكبها أفراد من عائلته.

وحسب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال جونسون، حول عزل بايدن: "كانت هذه خطوة ضرورية.. بسبب عرقلة البيت الأبيض للتحقيق في مخالفات مزعومة ارتكبها أفراد من عائلته”.

وأضاف جونسون أن عددًا من اللجان القضائية تقوم بعمل رائع في العثور على أدلة على ارتكاب مخالفات بين عائلة بايدن.

وأوضح رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن “البيت الأبيض يمنعهم من التحقيق ويخفي آلاف الوثائق من الأدلة".