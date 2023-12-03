العالم اليوم - جماعة الحوثي تتبنى الهجوم على سفينتين إسرائيليتين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 07:26 مساءً - تبنت جماعة الحوثي الهجوم على سفينتين إسرائيليتين قرب مضيق باب المندب، الأحد.

وقال المتحدث باسم الجماعة اليمنية إن "بحريتها استهدفت سفينتين إسرائيليتين"، مشيرة إلى إطلاق صاروخ على واحدة ومهاجمة الأخرى بطائرة من دون طيار. وأضاف المتحدث أن "الاستهداف جاء بعد رفض السفينتين (يونيتي إكسبلورر) و(نمبر ناين) الرسائل التحذيرية من القوات البحرية" التابعة للجماعة. ولم ترد بعد أنباء عما أسفر عنه الهجوم. وشهد البحر الأحمر شن سلسلة من الهجمات الحوثية على سفن، فضلا عن إطلاق طائرات من دون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل، التي تشن حربا على قطاع غزة.

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