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بحضور بسام راضي..  المصريون بالخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور بسام راضي..  المصريون بالخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحضور بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، قام المصريون بالخارج بمواصلة الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية 2024.
وأفادت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، بانطلاق تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في كل من دول أوزبكستان وباكستان وأفغانستان، وكازاخستان وبنجلاديش وسريلانكا والهند وإندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند باليوم الثالث لانتخابات الرئاسة.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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