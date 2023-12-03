العالم اليوم - تسجيل لرئيس جهاز الأمن الإسرائيلي: سنلاحق حماس في هذه الدول

انتم الان تتابعون خبر تسجيل لرئيس جهاز الأمن الإسرائيلي: سنلاحق حماس في هذه الدول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) رونين بار، في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" الأحد، إن إسرائيل ستلاحق حركة حماس في قطر وتركيا ولبنان "حتى لو استغرق الأمر سنوات".

ولم يتضح متى أدلى رئيس الجهاز بهذه التصريحات أو لمن، وأحجم "الشاباك" عن التعليق على الأمر.

والجمعة نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تقريرا يكشف خطة إسرائيل لاغتيال قادة حركة حماس في أنحاء العالم، بمجرد انتهاء حربها في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر وكالات الاستخبارات بوضع خطط لاغتيال كبار قادة حماس، الذين يعيشون خارج غزة "في أي مكان بالعالم".

وكان نتنياهو لمح إلى خطط إسرائيل لتنفيذ اغتيالات في الخارج، في خطاب ألقاه في أواخر نوفمبر الماضي، مما أثار حفيظة البعض الذين فضلوا إبقاء الحملة المستقبلية طي الكتمان، حسب الصحيفة الأميركية.

وقال نتنياهو بصريح العبارة خلال كلمة يوم 22 نوفمبر: "أصدرت تعليماتي للموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا".