العالم اليوم - سفيرة سلوفينيا بالإمارات تروي قصة بلادها مع تغير المناخ

انتم الان تتابعون خبر سفيرة سلوفينيا بالإمارات تروي قصة بلادها مع تغير المناخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 10:21 صباحاً - قالت سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى دولة الإمارات، نتاليا منصور، في حديث لـ"دوت الخليج"، إن بلادها تضررت كثيرا هذا الصيف من جراء التغير المناخي، مثل السيول المفاجئة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية في البلاد بنسبة كبيرة.

وأكدت أن هناك ضرورة قصوى لاتخاذ تدابير جديدة في مواجهة تغير المناخ، لذلك فإن جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي موجودة في قمة مؤتمر الأطراف "COP28" وكذلك الدول الأعضاء.

وأشارت إلى موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي على الانضمام إلى بيانات متعددة في القمة، منها تعهدات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وزيادة مصادر الطاقة النووية وغيرها.

وتابعت: "هذا يدل جميعا على أن علينا جميعا أن نتخذ القرارات المهمات، وضمان أن تكون قراراتنا في الاتحاد الأوروبي متجانسة حتى يكون مفعولها أكبر".

وذكرت أن بلادها قررت تخفيض الاعتماد على الطاقة الأحفورية وحتى غلق منشآت تستند إلى هذه الطاقة، وزيادة العمل على الطاقة المتجددة واستعمال الطاقة النووية وزيادة كفاءة الطاقة.

وأكدت أن سلوفينيا "تؤمن بأنه يجب أن تكون هناك عدالة بيئية، ويجب أن نفكر في حقوق إنسان جديدة مثل حق الإنسان في البيئة النظيفة والمياه النقية"، مشيرة إلى أن بلادها تدعو إليها وتسعى إلى نتائج مشتركة فيها.