استقالة رئيس قسم الأسلحة في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي..تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 10:28 صباحاً - أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الإثنين، باستقالة رئيس قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، إسرائيل أفيشر، من منصبه.

وقالت صحيفة "هآرتس" أن سبب استقالة أفيشر هو أن مقربين من الوزير إيتمار بن جفير وافقوا على تراخيص أسلحة دون تصديق قانوني.

ووفقا للصحيفة فقد اعترف أفيشر، الذي يعمل في الوزارة منذ ست سنوات، بهذه الكلمات في جلسة استماع في الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وقال إن موظفي بن جفير يديرون جهازا سريا في مكتبه، وأن هناك مخاوف من أنهم حاولوا إعطاء الأولوية لبعض الأمور.

وفي آخر إحصائية، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، عن تقديم 236.006 طلبات جديدة لتراخيص الأسلحة داخل إسرائيل منذ هجوم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 أكتوبر.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن هذا الرقم هو المقدم خلال 20 عامًا من النشاط الروتيني، وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وبحسب البيانات، يتم تقديم ما يقارب 1700 طلب ترخيص يومياً، وهو ما يمثل زيادة بآلاف بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بعد تخفيف كبير في الاختبارات التي تسمح بالحصول على ترخيص الأسلحة النارية، بحيث دخل مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى دائرة استحقاق الترخيص.