داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي بجامعة في الفلبين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 10:28 صباحاً - أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف جامعة ولاية مينداناو في مراوي بالفلبين، ما أسفر عن مصرع 4 وإصابة العشرات.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، جاء الهجوم في أعقاب سلسلة من العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في جنوب الفلبين، بحسب ما ذكره قائد الجيش في البلاد.

وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ومسؤولون أمنيون، أمس الأحد، إن الهجوم ارتكبه "إرهابيون أجانب".

وأظهرت صور من موقع الحادث جنودا وعمال طوارئ يقفون بين الحطام في صالة الألعاب الرياضية بالجامعة.



وقال حاكم مقاطعة لاناو ديل سور، مامينتال أديونج جونيور، للصحفيين، إن أكثر من 40 شخصًا يتلقون العلاج في مستشفى حكومي في مراوي، بينما عولج عدد آخر أصيبوا بجروح طفيفة في عيادة الجامعة عقب الانفجار.

وأدان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور الهجوم عبر حسابه على منصة "إكس"، واصفًا الانفجار بأنه “أحمق وأشنع"، دون تسمية أي مجموعات محددة أو الخوض في مزيد من التفاصيل.

لكنه قال إن الهجوم ارتكبه "إرهابيون أجانب"، مضيفًا "المتطرفون الذين يمارسون العنف ضد الأبرياء سيُنظر إليهم دائمًا على أنهم أعداء لمجتمعنا".

وأكد أنه تم نشر أفراد أمن إضافيين للمساعدة في الرد.

وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الإرهابيفي، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن واشنطن على اتصال وثيق مع الشركاء الفلبينيين وتقف إلى جانب شعبهم في رفض هذا العمل العنيف، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.