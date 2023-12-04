العالم اليوم - السعودية تستحوذ على حصة في فنادق روكو فورتي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - قالت مجموعة الفنادق الفاخرة Rocco Forte "روكو فورتي" التي تمتلك فندق بالمورال بالمملكة المتحدة، الاثنين، إن صندوق الثروة السعودي السيادي سيستحوذ على حصة في المجموعة، كما سيتوسع في أسواق مختلفة.

وسيحتفظ المؤسسيْن روكو فورتي وشقيقته أولجا بوليتسي بمنصبي الرئيس التنفيذي ونائبة الرئيس على الترتيب وأن عائلة فورتي ستحتفظ بالأغلبية في الملكية والإدارة. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق نقلا عن مصادر أن شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 49 بالمئة في مجموعة الفنادق ستبلغ قيمته حوالي 1.2 مليار جنيه إسترليني. وقال رئيس مجلس إدارة فنادق فورتي في بيان "صندوق الاستثمارات العامة السعودي شريك ممتاز لنا كي نمضي قدما... يتشاركون معنا نفس الرؤية بالنسبة للعلامة التجارية والاستراتيجية المستقبلية للمجموعة ونفس الطموح لتبني رؤية طويلة الأمد". وأحجم متحدث باسم فنادق روتو فورتي عن تأكيد حجم حصة صندوق الاستثمارات العامة. وتأسست شركة روكو فورتي للفنادق عام 1996 وتدير بعض الفنادق الشهيرة في أوروبا وتمتلك 14 فندقا ومنتجعا بالإضافة إلى 20 فيلا خاصة في إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا وروسيا. وستبيع شركة الاستثمار الإيطالية سي.دي.بي.إي إنفيستامينتي حصتها بالكامل في إطار الصفقة.

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