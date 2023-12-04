العالم اليوم - في اليوم الـ59 لحرب غزة.. غارات إسرائيل تتركز جنوبا

انتم الان تتابعون خبر في اليوم الـ59 لحرب غزة.. غارات إسرائيل تتركز جنوبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - تركزت الغارات الجوية الإسرائيلية، الاثنين، على جنوبي قطاع غزة، في اليوم الـ 59 من الحرب، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق تل أبيب هجوما بريا في الجنوب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الغارات الإسرائيلية قتلت وأصابت العشرات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في جنوبه.

وأضافت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا أدى إلى قتل 3 مدنيين، "فضلا عن وجود آخرين تحت الركام".

وقالت إن غارات إسرائيل قتلت 9 فلسطينيين وأصابت العشرات في حي التنور شرق رفح.

وقتلت الغارات الإسرائيلية أيضا 3 فلسطينيين بينهم امرأة، وأصابت آخرين خلال غارات على خانيونس جنوبي القطاع، وذلك بعد يوم واحد من قصف القوات الإسرائيلية مدرسة تأوي نازحين ومنازل، مما أدى إلى قتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

"أسوأ قصف على الجنوب"

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن جنوب قطاع غزة يواجه أسوأ قصف منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكر متحدث باسم المنظمة أنه رأى مقتل عدد كبير من الأطفال في جنوب القطاع.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية قتلت أكثر من 500 شخص في القطاع، منذ استئناف القتال الجمعة.

وأضافت أن "الاحتلال لم يترك شبرا في قطاع غزة بلا قصف".

الغارات مستمرة في الشمال

ولم يتوقف القصف الإسرائيلي، الجوي والمدفعي، على شمال القطاع، طبقا لوكالة "وفا"، إذ تعرضت أحياء الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة للقصف، مما أدى إلى قتل 3 مدنيين وإصابة آخرين.

وقتلت الغارات الإسرائيلية أيضا 5 فلسطينيين في قصف على مسجد بحي الزيتون بمدينة غزة.

وفي أقصى شمال القطاع، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل مأهولة في مخيم جباليا، قتلت وأصابت العشرات، إضافة إلى قصف منازل في بيت لاهيا وبيت حانون، لكن لم يتسن معرفة الحصيلة.

إسرائيل تعلن قصف 200 هدف

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 200 موقع تابع لحركة حماس، خلال الليلة الماضية.

لكنه لم يوضح كثيرا من التفاصيل بشأن هذه المواقع.

واكتفى بالحديث عن تدمير "بنية تحتية" لحركة حماس في مدرسة ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، كانت تستخدم في هجمات على الجنود.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تؤوي نازحين في المنطقة.

مقتل 3 جنود إسرائيليين

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين جدد في المعارك مع المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الهجوم البري على غزة في أواخر أكتوبر إلى 75، وإلى 400 منذ 7 أكتوبر الماضي، عندما شنت حماس هجوما مباغتا وغير مسبوق على الدولة العبرية.